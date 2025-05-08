Над российским регионом прогремел взрыв

В небе над Липецкой областью прогремел взрыв. По предварительным данным, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО), был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Shot.
«Очевидцы рассказали Shot, что слышали сильный взрыв примерно в 03:50. Перед этим в небе был слышен звук мотора», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. В регионе объявлена угроза атаки БПЛА, к жителям обратились с просьбой укрыться в безопасном месте.
Ранее сообщалось, что вертолет Ка-52 сбил беспилотник ВСУ в Подмосковье. Это попало на видео.