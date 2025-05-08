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14:20, 8 мая 2025Мир

Россия и КНР приняли совместное заявление о глобальной стратегической стабильности

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о стратегической стабильности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности, передает РИА Новости.

Как сообщается, планируется также подписание нескольких межправительственных и межведомственных документов. Переговоры прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава РФ также подчеркнул, что отношения России и Китая самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры.

Ранее стало известно о завершении переговоров лидеров двух государств. Переговоры проходили в расширенном составе с участием делегаций.

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