Россия и КНР приняли совместное заявление о глобальной стратегической стабильности

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности, передает РИА Новости.

Как сообщается, планируется также подписание нескольких межправительственных и межведомственных документов. Переговоры прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава РФ также подчеркнул, что отношения России и Китая самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры.

Ранее стало известно о завершении переговоров лидеров двух государств. Переговоры проходили в расширенном составе с участием делегаций.