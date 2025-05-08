Telegraph: Под Изюмом уничтожили британского наемника ВСУ Гаррета

В районе города Изюм Харьковской области был уничтожен британский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кристофер Гаррет. Об этом сообщает газета Telegraph.

«Бывший британский солдат, отправившийся на Украину для помощи в разминировании, погиб в результате "инцидента" на востоке страны», — передает издание.

Уточняется, что 6 мая стало известно о получении 40-летним Гарретом «серьезных ранений» в районе Изюма.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске (украинское название — Торецк) Донецкой народной республики (ДНР) российские войска уничтожили группу, предположительно, польских наемников. Об этом рассказал штурмовик 51-й армии Вооруженных сил (ВС) России с позывным Каскад.