Российские войска уничтожили группу польских наемников ВСУ в Дзержинске в ДНР

В Дзержинске (украинское название — Торецк) Донецкой народной республики (ДНР) российские войска уничтожили группу, предположительно, польских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил штурмовик 51-й армии Вооруженных сил России с позывным «Каскад», передает РИА Новости.

«Позиция [противника] находилась буквально в 10 метрах от меня за стеной. Ну, и слышали характерные вот такие украинско-пшекськие выражения. Я думаю, что это были поляки, вот по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы», — рассказал он.

Военный добавил, что наемники были очень хорошо экипированы. Он также отметил, что они не отвечали на попытки установить контакт.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что число воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников сократилось. Он добавил, что украинские войска испытывают очень тяжелую ситуацию с набором новых бойцов.