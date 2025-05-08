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12:46, 8 мая 2025Экономика

В России заявили о начале возвращения иностранного бизнеса

Глава РФПИ Дмитриев: Процесс возвращения иностранного бизнеса в РФ уже идет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Процесс возвращения иностранного бизнеса в Россию уже запущен. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По словам Дмитриева, сейчас компании ведут активные переговоры по вопросу. «Хорошим индикатором» возвращения также является регистрация иностранных товарных знаков в России. «Думаю, что прогноз сохраняется и мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично», — заключил глава фонда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать баланс между развитием конкуренции и защитой российских производителей при возвращении в страну зарубежного бизнеса.

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