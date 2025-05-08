В России заявили об обретении беспрецедентной степени суверенитета и свободы

Яковенко: Россия находится на грани исторической победы над Западом

Замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в статье для РИА Новости заявил, что Россия находится на грани исторической победы над Западом.

По его словам, сейчас западные страны прекращают существование в прежнем формате, объединенном общей идеологией и образом жизни. На смену этому приходит ручное управление из Вашингтона, в то время как Россия благодаря санкциям мотивирована на достижение максимального суверенитета и обеспечения безопасности.

«Таким образом, страна обретает исторически беспрецедентную степень суверенитета и свободы. Страна не только встала с колен, но и обрела невиданную прежде перспективу поступательного развития», — подчеркнул Яковенко, отметив, что это является достижением 25-летнего политического руководства президента России Владимира Путина.

Ранее посол заявил, что элиты на Западе продолжают следовать стратегии, которая должна решить русский вопрос. Он также обвинил Запад в провокациях, результатом которых стал конфликт на Украине.