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08:31, 8 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил об опасности гормональных препаратов для лечения аллергии на пыльцу

Аллерголог Болибок: Гормональные препараты усугубляют аллергию на пыльцу
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Wei WANG / Unsplash

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предостерег от лечения гормональными препаратами аллергии на пыльцу, так как заболевание может усугубиться на следующий сезон. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я бы предостерег от самолечения такими препаратами, которые относятся к гормональным. Некоторые из них даже перешли в разряд безрецептурных, но бесконтрольное применение гормональных препаратов потом приведет к достаточно серьезным проблемам», — сказал врач.

По его словам, гормональные препараты действуют на иммунную систему, и на следующий сезон аллергия может усугубиться.

При легких симптомах аллергии можно купить безрецептурное средство в аптеке, но лучше проконсультироваться предварительно с фармацевтом на месте, посоветовал Болибок.

Он пояснил, аллергия на пыльцу или поллиноз проходит в три сезона и возникает из-за цветения деревьев, а также луговых и сорных трав. В средней полосе России первый сезон проходит с середины марта до середины мая, с конца мая и до начала июля проходит второй и третий — с июля и до конца августа, а иногда даже весь сентябрь.

«Поллиноз имеет такое свойство, то есть начинается с аллергии на один вид пыльцы, потом наслаивается еще и еще. И если человек несколько сезонов проходил без лечения, у него развивается поливалентная аллергия», — отметил аллерголог.

Для снятия симптомов аллергии он предложил избегать контакта с аллергеном, пользоваться средствами индивидуальной защиты, закрывать помещения и занавешивать окна. Маска — очень эффективное средство для защиты дыхательных путей от аллергии, уточнил эксперт. Также для защиты от пыльцы он предложил занавешивать окна марлей, сложенной в четыре слоя.

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Ранее Болибок рассказал о новой российской вакцине для аллергиков, разработанной учеными Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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