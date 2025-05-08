Женщина отомстила коллегам за сравнение с Дартом Вейдером

Британка отсудила у работодателя 3,2 млн рублей за сравнение с Дартом Вейдером

Бывшая сотрудница Национальной службы здравоохранения Великобритании Лорна Рук отсудила у работодателя компенсацию в размере 30 тысяч фунтов стерлингов (около 3,2 миллионов рублей) за сравнение с главным злодеем франшизы «Звездные войны» Дартом Вейдером. О том, как женщина отомстила бывшим коллегам за нелестное сравнение, написало издание The Guardian.

Сообщается, что инцидент произошел в августе 2021 года во время прохождения теста Майерс-Бриггс на тему «Звездных войн», проводившегося для сплочения коллектива. Британка не смогла выполнить упражнение самостоятельно из-за того, что отвлеклась на личный звонок. За нее заполнила анкету другая сотрудница компании, которая после этого в присутствии других сотрудников компании объявила, что у Рук такой же тип личности, как у Дарта Вейдера.

Несмотря на то, что в тесте кинозлодей был описан как очень целеустремленная личность, способная объединять команды, британка сочла подобное сравнения оскорблением. Из-за этого она, по ее словам, почувствовала, что коллеги ее не любят и не уважают, и через месяц уволилась, хотя проработала в компании 18 лет.

Рук также обратилась в трибунал по трудовым спорам, который признал ее пострадавшей и обязал бывшего работодателя выплатить ей компенсацию в размере 30 тысяч фунтов стерлингов «за причиненный вред и негативное воздействие на психологическое состояние».

Ранее сообщалось, что стюардесса авиакомпании Frontier Airlines засудила ударившую ее пассажирку и потребовала у нее компенсацию в размере 75 тысяч долларов (более 6 миллионов рублей). Во время полета женщина выразила недовольство из-за грязного столика и обматерила сотрудницу перевозчика.