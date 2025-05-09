Депутат Рады обвинил Зеленского в «превращении украинцев в скот»

Депутат Дубинский: Зеленский превратил украинцев в идущий на убой скот

Президент Украины Владимир Зеленский превратил украинцев в «идущий на убой скот». В этом его обвинил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Какой технологичной стала война — в ней украинцы, воюющие за недра США и инфраструктуру Британии, называются "поставка". Очень удобное расчеловечивание. Просто нужна новая "поставка" — как ресурс для скотобойни. Там же тоже не испытывают эмпатии к скоту», — написал он.

По его словам, Зеленский превратил «поставку» украинцев на фронт в своего рода жертвоприношение, позволяющее продолжать боевые действия. Он отметил, что прекращение «поставок» немедленно приведет к падению «империи в шароварах».

Ранее Дубинский заявил, что Россия и США уже договорились о мирном урегулировании конфликта на Украине. «Разыгрывают, как по нотам: договор о минералах — ЗАЭС — перемирие. Мы тут просто статисты, от которых нужна подпись и ратификация», — сказал политик.