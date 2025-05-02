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08:18, 2 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады допустил скорый уход Зеленского с поста президента

Дубинский: Зеленский покинет пост президента после подписания мирного соглашения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Россия и США уже договорились о мирном урегулировании конфликта на Украине. От Киева требуются только подписи в определенных документах. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Разыгрывают, как по нотам: договор о минералах — ЗАЭС — перемирие. Мы тут просто статисты, от которых нужна подпись и ратификация», — написал политик.

Он также допустил, что украинский лидер Владимир Зеленский в скором времени оставит свой пост — по его мнению, это произойдет спустя 30 дней после того, как будут поставлены первые подписи о мирном соглашении. Дубинский считает, что это одно из условий США и России.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский хочет скрыть условия сделки по ресурсам до ратификации.

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