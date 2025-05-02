Зеленского заподозрили в желании скрыть условия сделки по ресурсам до ратификации

Дубинский: Зеленский хочет скрыть условия сделки по ресурсам до ратификации

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заподозрил президента Украины Владимира Зеленского в желании скрыть условия сделки по ресурсам до ратификации в парламенте. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что условия соглашения с США должны быть опубликованы до голосования, однако глава государства этого не сделает.

«Однако я почти уверен, что этого не будет сделано - Зеленский захочет до конца скрывать разграбления государства и передачу его в ресурсное рабство, в котором он получит свою “долю” в обмен на отход от власти», — заявил Дубинский.

Соглашение между США и Украиной было подписано 1 мая. В Белом доме заявили, что сделка отражает приверженность США урегулированию конфликта и установлению долгосрочного мира. В американской администрации уточнили, что в рамках соглашения будет создан фонд, куда будет поступать «50 процентов от роялти, лицензионных сборов и других подобных платежей» от проектов по добыче природных ресурсов на Украине. Заключенное соглашение в заявлении названо «историческим».

