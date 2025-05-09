Директор зоопарка в 16-й раз пережил укус ядовитой змеи и рассказал об ощущениях

В США директор зоопарка пережил 16 укусов ядовитой змеи и рассказал об ощущениях

В США ядовитая змея укусила директора зоопарка, пока он работал над антидотом от ее яда. Об этом сообщает WKYT.

Содиректор зоопарка рептилий штата Кентукки Джим Харрисон рассказал, что на него напала самка мамбы Джеймсона, когда он пытался скрестить ее с самцом. В скором времени после укуса состояние мужчины стало резко ухудшаться, он попросил отвезти его в другой город. Там находилась антисыворотка, которая должна была ему помочь. Мужчина выпил пять флаконов противоядия, после чего его доставили в больницу на вертолете.

Харрисон провел в отделении интенсивной терапии три дня. Два дня из них он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчина рассказал, что его тело периодически пронзала жуткая боль. Благодаря оперативной помощи коллег и врачей Харрисону удалось пережить очередной укус змеи. По его словам, это стало 16-м нападением ядовитой змеи, которое он пережил за время работы в зоопарке.

Мужчина объяснил, что разводит мамб Джеймсона ради лекарства. Он мечтает разработать из их яда аналог опиоидам. По задумке Харрисона, такой препарат будет снимать боль, но не будет вызывать привыкания.

Мамба Джеймсона — крупная и быстрая змея, обитающая преимущественно в западной и центральной частях Африки. Взрослые особи могут достигать в длину 2,5 метра. Мамба Джеймсона питается птицами, грызунами, летучими мышами, лягушками и мелкими ящерицами. Если она укусит человека, без должной медицинской помощи его не станет в течение получаса-трех часов.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке ядовитая змея укусила сотрудника, который ее кормил. Спасти мужчину не удалось: его сердце остановилось в реанимобиле.

