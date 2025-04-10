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14:47, 10 апреля 2025Из жизни

Сотрудника Московского зоопарка не смогли спасти после укуса ядовитой змеи

Сотрудник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи, которую он кормил
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Valentin Wolf / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Московском зоопарке ядовитая змея укусила сотрудника, который ее кормил. Об этом сообщает Baza в Telegram.

35-летний Сергей Я. собирался покормить африканскую подвязочную змею. Он уже открыл дверцу террариума, когда рептилия внезапно бросилась вперед и укусила его за палец. С мужчиной был его помощник, который пытался оказать ему помощь, но у Сергея началась сильная аллергическая реакция и развился анафилактический шок.

На вызов оперативно прибыла скорая помощь. Мужчину, который уже перестал дышать, повезли в больницу, но спасти не смогли — его сердце остановилось в реанимобиле. Согласно данным журналистов Baza, специфического противоядия от укуса африканской подвязочной змеи не существует. Однако яд этой рептилии не слишком токсичный, и у Сергея были шансы выжить, если бы не острая аллергическая реакция.

Как сообщает Telegram-канал 112, Сергей работал техником.

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Ранее сообщалось, что в Индии молодой человек, который вместе с отцом занимался охотой на змей, сунул в рот кобру ради вирусного видео. Сразу же после съемки змея укусила юношу, и спасти его не удалось.

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