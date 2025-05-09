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11:46, 9 мая 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме призвали россиян не публиковать в соцсетях фото и видео атак украинских дронов

Депутат Колесник призвал россиян не публиковать фото и видео атак дронов ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фотографии и видео атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также их уничтожения — это помощь врагу собственными руками, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Руководство Украины пытается выявить расположение нашей ПВО, пытается найти, где проходят [дроны], где не проходят. Не надо помогать врагу собственными руками. Люди у нас этого как-то не понимают. Расслабились. А расслабляться ни в коем случае нельзя», — заявил Колесник.

По словам депутата, простой снимок, опубликованный в соцсетях, может привести к страшным последствиям.

Надо призвать людей, чтобы они проявили самосознание, понимание. Не надо фотографировать! Не надо врагу давать козыри в руки против себя!

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Вечером 8 мая ВСУ, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, атаковали село Будки Глушковского района Курской области. Противник запустил дрон по селению. В результате удара была ранена 58-летняя женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

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