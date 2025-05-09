Глава МИД Турции рассказал о попытке покушения на него

Глава МИД Турции Фидан заявил, что его пытались отравить 4-5 лет назад

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, ранее занимавший пост главы Национальной разведывательной организации (MİT), рассказал о попытке покушения на него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 24TV.

По словам главы МИД, его пытались отравить. «Да, была такая попытка… Мышьяк и ртуть... Потом это стало известно в результате анализов. Это было 4-5 лет назад», — сказал он. Других подробностей Фидан не раскрыл.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первые дни боевых действий в стране против сотрудников администрации украинского лидера и против него самого было якобы предпринято несколько попыток физического устранения.