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23:45, 9 мая 2025Мир

Глава МИД Турции рассказал о попытке покушения на него

Глава МИД Турции Фидан заявил, что его пытались отравить 4-5 лет назад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, ранее занимавший пост главы Национальной разведывательной организации (MİT), рассказал о попытке покушения на него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 24TV.

По словам главы МИД, его пытались отравить. «Да, была такая попытка… Мышьяк и ртуть... Потом это стало известно в результате анализов. Это было 4-5 лет назад», — сказал он. Других подробностей Фидан не раскрыл.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первые дни боевых действий в стране против сотрудников администрации украинского лидера и против него самого было якобы предпринято несколько попыток физического устранения.

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