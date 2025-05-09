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07:00, 9 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Хирург рассказал о худшем завтраке при похмельном синдроме

Хирург Умнов: Майонезные салаты при похмелье могут привести к дисфункции печени
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Sonnie Hiles / Unsplash

Некоторые продукты могут усугубить состояние организма после обильного застолья, проведенного накануне, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

На завтрак при похмельном синдроме хирург посоветовал не есть тяжелые майонезные салаты, потому что они могут нанести дополнительный удар по печени и поджелудочной железе. Это, по его словам, может привести к развитию дисфункции этих органов.

К запрещенной группе продуктов врач отнес также копченые и соленые. Эксперт пояснил, что они дополнительно нагружают почки и повышают риск гипертонической болезни и сердечных приступов.

«А "опохмельная" стопочка хоть и может привести к исчезновению головных болей, но рискует стать причиной развития запоя и сопутствующих бед со здоровьем», — предупредил Умнов.

Ранее хирург Умнов назвал литр водки за час летальной дозой. Он напомнил, что при производстве напиток проходит многократную фильтрацию, но все же содержит сивушные масла, которые оказывают дополнительное токсическое воздействие на организм.

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