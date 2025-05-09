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06:19, 9 мая 2025Россия

На Дальнем Востоке прошли парады Победы

В Петропавловске-Камчатском прошел парад Победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В дальневосточных регионах России начались торжества по случаю 80-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Объединенного командования Войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС) заявили, что по главной площади Петропавловска-Камчатского строем прошли около 1,1 тысячи человек. На Чукотке празднование началось с шествия «Бессмертного полка».

Также парад состоялся во Владивостоке. После торжественного смотра во Владивостоке впервые с 2022 года в очном формате прошел «Бессмертный полк».

Главный парад страны начнется в 10:00 в Москве. Особое место в строю займут участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

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