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21:50, 9 мая 2025Мир

Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу

Президент Египта Фаттах ас-Сиси пожелал Путину всегда отмечать победу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время короткого общения в Кремле пожелал российскому лидеру Владимиру Путину всегда отмечать победу. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я желаю, чтобы вы всегда отмечали победу, господин президент», — сказал президент Египта.

В ответ Путин поблагодарил Фаттаха ас-Сиси за «хорошее пожелание».

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага предположил, что западные державы будут постоянно развязывать войны, но Россия всегда будет в них побеждать. Евродепутат указал на то, что западные державы не могут смириться с мыслью, что проиграли в нескольких войнах России.

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