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05:26, 9 мая 2025Россия

Путин поднял тост за Победу и мир

Путин поднял тост за Победу и мир на встрече с главами иностранных делегаций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Kryazhev / Host agency RIA Novosti / Reuters

Президент России Владимир Путин, открывая торжественный обед в честь прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы лидеров зарубежных стран, поднял тост за мир и друзей России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он напомнил о значении 9 мая для России и отметил, что решающая роль в достижении победы принадлежала Советскому Союзу. В то же время глава государства признал, что «к Победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона». «Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие! За вас — за наших друзей!», — сказал Путин.

Участие в торжественном обеде приняли главы делегаций более 20 стран.

Ранее сообщалось, что гостям торжественного ужина в Кремле предлагали салат с крабом и клубникой и пельмени с осетриной и щучьей икрой, из супов в меню прусутствовали борщ с телятиной и уха по-карельски. В качестве второго блюда можно было выбрать филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированную утку со спаржей.

Утром 9 мая лидеры 27 зарубежных государств вновь встретятся на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

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