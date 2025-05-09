Российские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

В Ухте полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

В Ухте полицейские устроили погоню со стрельбой за преступником на Audi. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В сети появились кадры, на которых видно, как две машины ДПС преследуют серебристую Audi и пытаются заблокировать автомобиль. Водитель сумел вырваться, чуть не сбив полицейского. После этого страж порядка трижды выстрелил по колесам.

Позднее злоумышленника удалось задержать. Когда его сажали в патрульную машину, мужчина во весь голос поздравил очевидцев с 9 мая. Предположительно, он был пьян, его планируют отправить на медосвидетельствование.