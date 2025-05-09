Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:48, 9 мая 2025Силовые структуры

Российские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

В Ухте полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Ухте полицейские устроили погоню со стрельбой за преступником на Audi. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В сети появились кадры, на которых видно, как две машины ДПС преследуют серебристую Audi и пытаются заблокировать автомобиль. Водитель сумел вырваться, чуть не сбив полицейского. После этого страж порядка трижды выстрелил по колесам.

Позднее злоумышленника удалось задержать. Когда его сажали в патрульную машину, мужчина во весь голос поздравил очевидцев с 9 мая. Предположительно, он был пьян, его планируют отправить на медосвидетельствование.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию

    Президент Киргизии продемонстрировал подаренную Путиным машину

    В Раде рассказали о преступлениях награжденного Зеленским главы СБУ

    В ЕС высказались об идее демилитаризации Украины

    Российские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

    Вучич побратался с Фицо на фоне Кремля

    В Польше назвали способные стать посредниками по Украине страны

    Зеленский опубликовал фото со странным следом на лице

    Умерла автор «Приключений желтого чемоданчика»

    В российском регионе мощнейшие смерч и град погубили стадо коров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости