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17:33, 9 мая 2025Мир

Уиткофф назвал нелепой идею разрешить украинский конфликт без переговоров с Путиным

Уиткофф: Переговоры США с Путиным необходимы для завершения конфликта на Украине
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что урегулировать конфликт на Украине без прямых переговоров с Москвой невозможно. В интервью изданию Breitbart он подчеркнул, что считать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным недопустимыми «нелепо».

По мнению Уиткоффа, диалог между Вашингтоном и Кремлем необходим, если США действительно стремятся к достижению соглашения. «Если мы не будем с ним [Владимиром Путиным] разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения?» — задался он вопросом.

25 апреля в Кремле прошли трехчасовые переговоры между Путиным и Уиткоффом. По словам участников, встреча была конструктивной и помогла сблизить позиции России и США по украинскому вопросу и другим международным темам. Обсуждалась возможность прямых контактов Москвы и Киева.

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