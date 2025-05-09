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17:04, 9 мая 2025Бывший СССР

В Вильнюсе установили мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии

Мэр Вильнюса показал мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: @valdas.benkunskas

В Вильнюсе установили мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии. Его в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показал мэр города Валдас Бенкунскас.

«Мы подготовили много места для красных гвоздик и советской ностальгии», — написал он в комментарии к видео.

На установленном мусорном контейнере, а также привезшей его технике изображены герб Украины, а также логотип столицы Литвы.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония запретили пролет словацкого спецборта с премьер-министром республики Робертом Фицо в Россию через свое воздушное пространство. До этого политик неоднократно получал угрозы из-за решения посетить парад Победы в Москве.

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