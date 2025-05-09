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09:28, 9 мая 2025Россия

Военная техника выдвинулась в центр Москвы

Военная техника выдвинулась в центр Москвы на парад Победы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Военная техника выдвинулась на Красную площадь, чтобы принять участие в параде Победы. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

По информации издания, в этом году в центре Москвы будет в три раза больше военной техники, чем в прошлом году. Так, на параде будут присутствовать новые образцы машин, танки, самоходно-артиллерийские установки, а также беспилотники. Мероприятие начнется в 10:00.

Ранее сообщалось, что парады Победы уже прошли в дальневосточных регионах России. По главной площади Петропавловска-Камчатского строем прошли около 1,1 тысячи человек. На Чукотке празднование началось с шествия «Бессмертного полка».

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