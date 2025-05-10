В Китае заявили о готовности России к переговорам с Украиной

МИД КНР: Россия выразила готовность к началу мирных переговоров с Украиной

Глава МИД Китая Ван И сообщил, что Россия выразила готовность к началу мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам главы министерства иностранных дел КНР, такое заявление было сделано во время переговоров президента РФ Владимира Путина со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. При этом, как уточняет издание, речь о начале переговорного процесса без предварительных условий.

Ранее стало известно, что Владимир Путин раскрыл содержание совместного документа России и Китая. По словам главы государства, он будет посвящен противодействию возрождению нацизма.