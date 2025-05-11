Десятки тысяч протестующих вышли на улицы европейской столицы

В Брюсселе десятки тысяч человек вышли на протест против поставок оружия Израилю

В Брюсселе десятки тысяч человек вышли на протесты против поставок Бельгией и Евросоюзом оружия Израилю. Участники одной из самых масштабных акций в европейской столице также требуют ввести санкции против страны из-за длительной блокады палестинского сектора Газа, передает РИА Новости.

Поток демонстрантов растянулся на сотни метров и направился из района Северного вокзала в центр бельгийской столицы. В акции протеста приняли участие представители 60 организаций. По данным полиции, на улицы вышли 20 тысяч человек, а по данным организаторов — около 80 тысяч.

В руках у людей плакаты с требованиями прекратить поставки оружия Израилю, призывами ввести санкции против страны и привлечь к ответственности за массовое уничтожение жителей Газы. Организаторы акции также говорят о необходимости прекратить огонь в секторе Газа, разрешить туда доступ гуманитарной помощи и приостановить действие соглашения об ассоциации ЕС — Израиль.

Протестующие напомнили, что с 2 марта Израиль блокирует ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, от которой зависят более 2 миллионов мирных жителей.