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13:53, 11 мая 2025Мир

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

Эрдоган и Путин провели переговоры по телефону
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели переговоры по телефону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Турции.

Эрдоган сообщил, что свыше 13 миллионов тонн зерновых вывезли по черноморскому гуманитарному коридору. Он добавил, что по нему также можно начать экспорт других видов продовольствия. Его пресс-служба уточнила, что в разговоре с Путиным они затронули и темы отношений между Турцией и Россией, в том числе в области энергетики и борьбы с терроризмом.

Эрдоган отметил, что благодаря совместным усилиям удалось обеспечить нуждающимся государствам доставку свыше 13 миллионов тонн сельхозпродукции. Он также выразил надежду на скорейшее прекращение военного конфликта между Украиной и Россией.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил, что страна готова контролировать перемирие между Россией и Украиной. Фидан также отметил, что Турция готова взять на себя миссию, связанную с мониторингом соблюдения режима прекращения огня, если он будет установлен.

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