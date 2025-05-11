Макрона заподозрили в подготовке к войне

Ле Пен: Неопределенность позиции Макрона похожа на подготовку к войне

Не исключено, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится к войне. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Ее процитировало ТАСС.

Об этом, по мнению Ле Пен, свидетельствует та неопределенность в поведении президента этой страны, которую он демонстрирует в отношении конфликта на Украине. Ле Пен убеждена, что если бы Макрон действительно хотел мира, то он бы приветствовал любые голоса в поддержку прекращения боевых действий. Она напомнила, что Макрон неоднократно заверял, что располагает решением этой проблемы, но до сих пор не смог добиться успехов.

Ле Пен констатировала, что президент Франции ставит себя в положение воителя, в то время как Париж должен взять на себя посредническую роль в обеспечении мира на Украине.

Ранее президент Франции заявил, что условием начала переговоров Москвы и Киева должно стать перемирие — 30-дневное прекращение огня. Макрон напомнил, что власти Украины уже взяли на себя такое обязательство без каких-либо условий, и, как считают в Париже, аналогичные шаги следует сделать и Кремлю.