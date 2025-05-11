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18:59, 11 мая 2025Забота о себе

Опухоль позвоночника впервые удалили через глазницы

В США врачи впервые удалили пациентке опухоль позвоночника через глазницы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock / Fotodom

В США врачи впервые удалили пациентке опухоль позвоночника через глазницы. После операции на лице девушки не осталось ни одного видимого дефекта, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее 18-летней американке уже удалили опухоль в области передней ямки черепа размером с куриное яйцо через трепанационное отверстие в черепе и носовые ходы. Однако после обнаружили еще одно новообразование в позвоночнике.

Эта опухоль охватывала спереди верхние шейные позвонки и сужала позвоночный канал, угрожая важным центрам мозга. Врачи выяснили, что пробираться к ней через мягкие ткани будет опасно — есть риск повредить сонные артерии, яремные вены и черепные нервы, а подход через ротовую полость признали опасным из-за инфекций.

Тогда было решено удалять через орбиту глаза — этот способ один из хирургов несколько лет практиковал на неживых людях и написал по нему научную работу. Пациентке с опухолью в позвоночнике предложили новый метод, и она согласилась.

Операция длилась 19 часов. Врачи сделали микроразрезы на нижнем веке девушки, отодвинули глазное яблоко, потом удалили несколько костных фрагментов стенки глазницы и верхнечелюстной кости и этим обеспечили путь к основанию черепа. При этом через правую ноздрю при помощи эндоскопа следили за ходом операции, а через левую выводили удаляемые ткани. Затем ввели диссекторы и удалили опухоль. После этого врачи восстановили утраченные костные фрагменты титановыми пластинками и сеткой.

В другой день хирурги стабилизировали титановыми стержнями основание черепа и позвоночник и скрепили 1-й и 2-й шейные позвонки. Реабилитация пациентки заняла полтора месяца, и опухоль больше не возвращалась.

Во Владивостоке врачи Тысячекоечной больницы (ВКБ №2) спасли 52-летнюю пациентку с 30-сантиметровой опухолью яичника.

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