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17:26, 11 мая 2025Россия

Россиянин через суд добился права купить телевизор за 480 рублей

В Уфе мужчина через суд добился права забрать телевизор из магазина за 480 руб
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Уфе мужчина через суд добился права забрать телевизор из магазина за 480 рублей. Об этом сообщает «Честный репортаж» в своем Telegram-канале.

По данным канала, житель Уфы два года назад на одном из маркетплейсов нашел телевизор LG по акции за 480 рублей. Только товар ему не доставили и предложили вернуть деньги. Якобы распродажа закончилась и таких устройств больше нет. Покупателя такой ответ не устроил, и он обратился в суд.

Суд встал на сторону заявителя и постановил отдать товар, так как отказываться от исполнения обязательств незаконно. Магазин обжаловал решение в апелляционной инстанции. Там признали правоту продавца, а затем и в кассационном суде.

Но Верховный суд России постановил телевизор передать и вернул дело в Верховный суд Башкирии. Там иск мужчины был полностью удовлетворен. Стоимость устройства оказалась в 100 раз ниже рыночной.

Ранее сообщалось, что в Дагестане разгромили магазин во время распродажи.

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