В Дагестане разгромили магазин во время распродажи

В Кизляре люди разгромили магазин во время акции «все по 99 рублей»

В Кизляре (Дагестан) владельцы магазина решили устроить акцию, продавая весь товар — кроссовки, спортивные костюмы и другое — за 99 рублей. Это вызвало большой ажиотаж, и в итоге бутик разгромили, пишет Telegram-канал Shot.

Давка возникла уже на входе. «По словам продавцов, те, кто сумели попасть внутрь, начали выносить буквально все: кроссовки, другие товары и даже дверь от холодильника с напитками», — говорится в сообщении. В итоге весь товар пришлось отдать бесплатно.

Уточняется, что никто не пострадал, хотя и были моменты, когда посетители могли получить травмы. Сейчас владельцы подсчитывают нанесенный ущерб, но утверждают, что продолжат работать, несмотря на произошедшее.

Ранее сообщалось, что на концерте Анны Asti произошла давка. Причиной стало то, что организаторы продали больше билетов, чем вмещает зал.