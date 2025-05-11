Российские туристы вернулись из Турции после отмены авиарейсов

Российские туристы вернулись домой из Антальи через три дня после отмены рейсов

Российские туристы вернулись на родину из Антальи после трехдневной задержки рейсов Turkish Airlines. Об этом отдыхающие рассказали РИА Новости.

Туристка Марина рассказала агентству, что еще в четверг должна была вылететь в Москву, из-за отмены рейса ей бесплатно продлили проживание в отеле. По ее словам, вместе со всеми теми, кто должен был улететь еще 7 мая, она вернулась в Москву в 05:15 рейсом Turkish Airlines. Она добавила, что в очереди на сдачу багажа в аэропорту Антальи пришлось ждать около 2,5 часов. При этом о трансфере в аэропорт приезжих не предупредили, собираться пришлось в экстренном режиме.

Ранее россияне рассказали о планах на отпуск. Из тех, кто собирается в отпуск, большинство (67 процентов) выбирают путешествия по России. Треть (33 процента) отдают предпочтение зарубежным поездкам.

До этого перевернувшийся в Турции автобус с российскими туристами попал на видео.