В России за майские выходные появилось 16 новых миллионеров

В России стало на 16 миллионеров больше благодаря лотерее Мечталлион

В России стало на 16 миллионеров больше, благодаря лотерее «Мечталлион». Об этом рассказали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, передает РИА Новости.

Сообщается, что праздничный тираж флагманской лотереи «Мечталлион», был посвящен Дню Победы. В нем разыгрывалось более 80 миллионов рублей на всех участников, при этом фактическая сумма выигрышей превысила 114 миллионов рублей.

Участники, выигравшие по миллиону рублей, купили счастливые билеты в Москве, Московской, Иркутской, Костромской, Тверской, Ульяновской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе, а также через интернет. Общая сумма выигрышей в сегодняшнем тираже «Мечталлион» составила 114 567 460 рублей, выигрышными стали 829 427 билетов.

Ранее женщина подумала о дне рождения матери и выиграла в лотерею 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) в лотерею Pick 5. «В последнее время я часто думала о маме, больше, чем обычно. Так у меня возникла идея взять некоторые числа из ее дня рождения для лотерейного билета Pick 5», — рассказала она.