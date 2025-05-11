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20:43, 11 мая 2025Мир

Западные СМИ обвинили в замалчивании наркозависимости Макрона

Аналитик Риттер обвинил западные СМИ в замалчивании наркозависимости Макрона
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон употреблял наркотики в Киеве и обвинил западные СМИ в замалчивании зависимости европейского лидера. Так эксперт высказался в своем аккаунте соцсети X.

«Как будто все понимают, что Европой управляет кучка наркоманов и кокаинщиков», — удивился Риттер в публикации. Аналитик предположил, что если бы в подобном уличили президента США, то все американские средства массовой информации уже бы «сошли с ума».

Речь идет о распространившемся в сети видео, на котором французский лидер во время ночной встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве пытался спрятать предмет, похожий на пакет с непонятным содержимым. Многие пользователи сети предположили, что это наркотики.

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