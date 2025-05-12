Предсказаны курсы доллара и евро до конца года

Экономист Беляев: Курсы доллара и евро будут стабильны до конца года

Курсы доллара и евро могут колебаться по отношению к рублю до конца года, при этом колебания будут происходить вокруг устоявшихся величин, предположил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Для евро, по его словам, это 90-92 рубля, для доллара — 80-82.

«Все, что мы сейчас наблюдаем и будем наблюдать — это конъюнктурные колебания вокруг устоявшихся величин, 90-92 рублей для евро, 80-82 для доллара. Сейчас рубль может несколько укрепляться в связи с тем, что начались переговоры по Украине и возникает надежда на благоприятное урегулирование мировой обстановки», — сказал экономист.

Давать краткосрочные прогнозы курсам валют, как считает Беляев, бессмысленно, потому что они не имеют под собой реальных экономических оснований. В то время как более долгосрочные оценки, по его словам, опираются на фундаментальные факторы.

«Поскольку особых изменений этих факторов не предвидится, курс будет стабильным до конца года с тенденцией к плавному, но именно к плавному снижению курса рубля. Но могут быть и краткосрочные скачки», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что курс евро на международном рынке Forex опускался ниже 90 рублей. На минимуме он доходил до 89,63 рублей. Доллар также дешевеет по отношению к рублю, до 80,7 рубля.