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15:13, 12 мая 2025Экономика

Курс евро упал ниже 90 рублей

Курс евро на рынке Forex упал ниже 90 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Natalya Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В понедельник, 12 мая, курс евро на международном рынке Forex опускался ниже 90 рублей. На минимуме он доходил до 89,63 рубля, свидетельствуют данные Investing.com.

Доллар также дешевеет по отношению к рублю, до 80,7 рубля. Для евро текущий минимум за полтора месяца объясняется его падением по отношению к американской валюте, что связано временным соглашением США и Китая о приостановке заградительных импортных пошлин на время переговоров.

В то же время усиление рубля происходит в контексте надежд участников рынка на снижение геополитической напряженности. Инициатива президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров с 15 мая привела к росту ожиданий на перемирие, на котором настаивают Европа и Киев.

На этом фоне индекс Мосбиржи также растет до максимума с начала месяца, до 2947 пунктов. Практически не реагирует на последние новости курс юаня, который находится в узком ценовом диапазоне с середины апреля.

На мировых рынках соглашение Пекина и Вашингтона привело к падению мировых цен на золото почти на четыре процента и росту нефтяных котировок более чем на 3,5 процента.

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