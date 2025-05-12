Десятки ампул с кровью нашли возле детской площадки в российском городе и сняли на видео

Mash: В Казани в мусорке у детской площадки нашли ампулы с кровью

В поселке Малые Клыки в Казани местные жители нашли в мусорке возле детской площадки ампулы с кровью. Об этом пишет Mash Iptash в Telegram.

На кадрах видно десятки ампул с красной жидкостью, похожей на кровь. «Вон целый пакет. Там еще пакет. Некоторые [ампулы] разбитые, растекаются», — описывает оператор.

По мнению горожан, ампулы могли выбросить сотрудники взрослой поликлиники или наркологической клиники, находящейся в нескольких минутах езды от детской площадки. Они считают, что таким образом неизвестные избавились от остатков анализов, и опасаются, что кровь является заразной.

В ноябре 2024 года похожий случай произошел в подмосковной Лобне. Там местная жительница также нашла на детской площадке пробирки с кровью. Россиянка предположила, что их могли потерять во время утилизации отходов работники местной женской консультации.