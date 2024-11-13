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11:37, 13 ноября 2024Россия

Россиянка нашла пробирки с кровью на детской площадке

Жительница Лобни нашла пробирки с кровью на детской площадке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Жительница подмосковного города Лобни нашла пробирки с кровью на детской площадке. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянка гуляла с ребенком. Внимание женщины привлек необычный предмет.

Женщина допустила, что пробирку с кровью могли потерять во время утилизации отходов работники местной женской консультации. Она находится в соседнем от площадке подъезде.

Однако там горожанке заявили, что пробирка им не принадлежит и отходы в общие мусорные баки они не утилизируют. Жительница Московской области обратилась за помощью в экстренные службы, но пока за находкой никто не приехал.

Ранее сообщалось, что в городе Енакиево Донецкой народной республики в один из продуктовых магазинов ворвался голый изрезанный мужчина и устроил погром.

ЖЗЛ
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