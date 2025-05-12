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13:58, 12 мая 2025Экономика

Должников предупредили о риске лишиться единственного жилья

Адвокат Сулим: У должника могут отнять единственное жилье, если оно ипотечное
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Обычно у должников не могут забрать единственное жилье, но есть исключения — например, если на него оформлена ипотека. О риске лишиться недвижимости предупредила задолжавших россиян председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим, пишет РБК.

В случае банкротства владельца на ипотечное жилье не распространяется исполнительский иммунитет — его могут изъять в пользу банка-кредитора или выставить на торги, рассказала юрист. Но даже если квартира не находится в залоге, должник все равно рискует ее лишиться, отметила Сулим.

Как правило, речь идет о случаях, когда единственным жильем должника считается дом или квартира, где ни сам он, ни его семья не живут — она пустует или сдается в аренду. «Либо когда у должника в собственности несколько объектов недвижимости и он стремится (что логично) сохранить за собой наиболее ценный актив в качестве единственного жилья», — добавила Сулим.

Опасно также иметь в качестве единственного жилья апартаменты. Дело в том, что юридически они не считаются жилыми помещениями, поэтому на них точно не распространяется исполнительский иммунитет, подчеркнула адвокат.

Ранее россиянам объяснили, что за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг свыше 300 тысяч рублей у них не отнимут единственную или ипотечную квартиру.

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