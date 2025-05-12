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10:37, 12 мая 2025Мир

Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по Украине

Эрдоган обсудит с кабмином Турции возможные переговоры по Украине в Стамбуле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Возможное возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина станет одной из тем обсуждения предстоящего заседании кабинета министров под председательством турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Тема конфликта на Украине, несомненно, войдет в международную повестку заседания кабмина, которое планируется в понедельник в резиденции президента Эрдогана в Анкаре», — сообщил агентству турецкий дипломатический источник.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, где обсудили предложение России о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле, 15 мая. Президент Турции поддержал российскую инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для переговоров в его стране, а также посодействовать в организации переговоров ради достижения устойчивого мира.

В ночь на 11 мая Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров, однако Киев отверг это предложение, заявляя о необходимости полного прекращения огня на 30 дней.

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