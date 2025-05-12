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14:54, 12 мая 2025Бывший СССР

Конгрессмены США прибыли в Литву для обсуждения Украины

В Вильнюс для обсуждения Украины прилетели конгрессмены США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литву для обсуждения Украины и вопросов обороны прибыли конгрессмены США. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Литва».

Уточняется, что Boeing C-40 Clipper с символикой США прилетел в Вильнюс. Его посадку подтвердила пресс-секретарь «Литовских аэропортов» Лина Бейшене.

«На борту находились важные гости — члены Конгресса, республиканцы Кен Калверт, Дэвид Рузер, Джек Эллзи и демократы Бетти Макколлум и Эд Кейс. Они встречались с некоторыми литовскими политиками, включая лидера партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринаса Касчюнаса», — говорится в сообщении.

Ранее Литва потребовала от России полного прекращения огня на Украине с 12 мая. В обратном случае, по словам главы МИД республики, Евросоюз ответит Москве новыми санкциями.

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