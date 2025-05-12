Международный день медсестры в 2025 году: история и традиции праздника

В России празднуют День медсестры

Ежегодно 12 мая во многих странах мира, включая Россию, отмечается День медицинской сестры. В этот день вспоминают британку Флоренс Найтингейл — женщину, которая не побоялась пойти против устоев общества и изменила подход к медицине во время Крымской войны. «Лента.ру» рассказывает, как появился Международный день медицинской сестры, как его отмечают, что можно подарить отмечающим этот праздник.

Когда отмечается Международный день медицинской сестры

Международный день медицинской сестры, или просто День медсестры, отмечается ежегодно 12 мая. Он приурочен ко дню рождения британской медсестры Флоренс Найтингейл.

Международный день медсестры в 2025 году выпадает на вторник

Кто такие медсестры и что они делают? Медицинская сестра — средний медицинский работник. Чтобы ею стать, нужно пройти обучение в медицинском колледже или училище и получить диплом. Медсестры не имеют права выбирать методы лечения пациента и назначать лекарства — они лишь исполняют назначения врачей. Тем не менее медсестры имеют право оказывать неотложную доврачебную помощь. Внутри профессии медсестры разделяются по обязанностям: Главная медсестра — самая высокая должность; координирует работу всего медперсонала отделения или поликлиники.

Палатная медсестра — ухаживает за пациентами в палатах.

Операционная сестра — ассистирует хирургам и готовит необходимые инструменты перед операциями.

Участковая медсестра — занимается пациентами на закрепленном в городе участке.

Процедурная медсестра — помогает проводить манипуляции: например, берет кровь на анализ. В задачи медсестер входят постановки капельниц, вакцинация, измерение температуры тела и артериального давления, постоянный мониторинг состояния пациентов согласно врачебному распорядку.

История праздника

Международный день медицинской сестры неразрывно связан с именем Флоренс Найтингейл — британки, получившей признание во время Крымской войны.

Кто такая Флоренс Найтингейл

Фото: AP

Флоренс Найтингейл — самая известная в мире сестра милосердия. Именно она организовала первый в мире корпус сестер милосердия, который работал во время Крымской войны.

Родившаяся в 1820 году Найтингейл была наследницей богатого аристократического рода. Еще до своего совершеннолетия она успела выучить пять языков, хорошо разбиралась в истории, математике и преуспела в философии.

К 20 годам Флоренс приняла решение стать сестрой милосердия. Однако в то время эта профессия не считалась престижной, а потому родители не дали ей своего согласия

Заняться любимым делом она смогла только через полтора десятка лет. Девушка активно ездила по странам мира, общалась с больными и ранеными и укрепилась в своем желании посвятить жизнь медицине. Она все же добилась разрешения от отца на получение сестринского образования (в то время получать образование женщинам разрешалось только под ответственность мужчины из семьи) — ее приняли в университет в Германии. И через несколько лет Найтингейл уже управляла частной клиникой в родном Лондоне. Лечиться в ней, по настоянию Флоренс, могли не только богачи, но и люди низших сословий.

Слава о талантливой медсестре-управляющей пошла по всей Великобритании, и вскоре ее начали приглашать для работы и консультаций и другие медицинские учреждения. Она собрала вокруг себя сообщество из 38 монахинь, готовых стать сестрами милосердия и бескорыстно помогать пациентам. Вскоре разразилась Крымская война, и Найтингейл со своими коллегами отправилась на фронт.

Флоренс Найтингейл призывала строго соблюдать санитарные нормы даже в полевых условиях. Благодаря ей больных начали разделять по палатам, устанавливать в госпиталях отдельные полевые кухни и прачечные

Под руководством Найтингейл все британские госпитали на территории Крыма начали работать как по часам. Смертность в них резко сократилась почти с 43 процентов до 2,2.

В родное Соединенное королевство Флоренс Найтингейл вернулась героиней: о ней писали все газеты, ее награждали орденами. Она продолжила активную работу: открыла в столице Британии первую школу сестер милосердия, выпускницы которой разъезжались по всему миру и открывали уже свои подобные заведения.

Изображение: IMAGO / H.Tschanz-Hofmann / Globallookpress.com

Как появился День медсестры

Идея ежегодного празднования Дня медсестры возникла лишь в следующем, XX веке.

Впервые праздник официально отметили в 1974 году, когда Международная федерация ассоциаций медсестер предложила отмечать День медицинского персонала 12 мая

Сегодня Международный день медсестер празднуют более чем в ста странах мира, включая Россию.

Традиции Дня медсестры

В мире

Главное событие праздника — ежегодное вручение медали имени Флоренс Найтингейл. Это высшая международная награда для лучших работников сестринского дела, учрежденная более века назад Международным Комитетом Красного Креста.

Ею награждают медсестер и санитарок, которые работают на благо подопечных Красного Креста и Красного Полумесяца в самих организациях и связанных с ними медицинских учреждениях.

1340 медсестер получили медаль имени Флоренс Найтингейл к 2025 году

В России

Фото: Shutterstock / Fotodom

В России ко Дню медсестры приурочили конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Он проходит в три этапа, победитель получает диплом и хрустальный кубок, а также денежное вознаграждение.

Помимо конкурса, к празднику организовывают выставки о медсестрах — например, в 2024 году в Москве, на Тверском бульваре, создали целый коридор из фотографий медицинских работниц: их показали за работой и отдыхом, представили в разных образах — от винтажа до глянца.

И, конечно, в узком кругу коллег и дома медсестры обязательно отмечают этот праздник.

Что подарить медсестре в ее профессиональный праздник

Выбор подарка для медсестры может стать непростой задачей, ведь подарить нужно что-то не очень дорогое, при этом желательно нестандартное, но приятное сердцу. Совершенно точно лучше не дарить алкоголь, цветы и духи: все это неуместно в поликлинике и больнице, а также может вызвать аллергию у пациентов. Вот несколько вариантов, которые могут подойти: