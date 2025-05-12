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20:00, 12 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России объяснили выбор Стамбула для переговоров с Украиной

Политолог Минченко: Переговоры России и Украины в Стамбуле полезны Эрдогану
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Anna Berdnik / Unsplash

Проведение переговоров России и Украины в Стамбуле могут быть полезны президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который сейчас оказался в сложной ситуации. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«У турецкого лидера сейчас тоже сложная внутренняя ситуация, и статус серьезного международного брокера ему будет полезен», — объяснил он выбор места переговоров.

При этом Стамбул также связан с прежними переговорами и договоренностями, которые уже были парафированы украинской стороной три года назад. Однако интересы турецкой стороны могут быть не менее значимы, заметил политолог.

Минченко также оценил возможность проведения тайных российско-украинских переговоров. По его словам, вероятность этого очень сомнительна.

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