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17:15, 12 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе заметили необычную деталь в интервью Макрона

Журналист Боуз: Макрон спрятал под столом дорогие часы во время интервью
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон спрятал под столом дорогие часы во время телеинтервью. Необычную деталь в поведении французского лидера заметил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Боуз прокомментировал видео, на котором президент Франции во время интервью незаметно снял под столом дорогие часы. В подписи к видео отмечалось, что во время этой беседы он рассуждал о необходимости жертв со стороны французского народа.

«Макролеон (сочетание фамилии Макрон и имени известного французского императора Наполеона Бонапарта — прим. «Ленты.ру») брал уроки актерского мастерства в Киеве», — написал западный журналист.

Ранее Боуз осудил позицию Европейского союза по российско-украинскому конфликту. По его словам, европейские чиновники закрывают глаза на разрушения, которые принесла обычным людям политика президента Украины Владимира Зеленского.

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