Опубликована фотография с телом бойца ВСУ, брошенным на границе Курской области

В сети появилась фотография с телом погибшего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенным на границе с Курской областью. Снимок опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой российских войск «Север».

На снимке видно лежащего возле машины мужчину в камуфляже. На транспортном средстве заметны повреждения. Двери автомобиля раскрыты, а над кабиной висят две каски.

По информации авторов поста, фотография сделана в районе многостороннего автомобильного пропускного пункта (МАПП) Суджа. Документов, мобильного телефона и других вещей, которые могли бы указать на личность погибшего, при нем не нашли.

Ранее стало известно, что в лесопосадках границы на территории Курской области остается большое число тел украинских солдат, ликвидированных в ходе боев с российскими десантниками. При этом попытки ВСУ вновь прорваться в российский регион в районе поселка Теткино продолжаются. Им противостоят бойцы 217-го ивановского полка воздушно-десантных войск.