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03:34, 12 мая 2025Из жизни

Останки разыскиваемого насильника нашли напротив тюрьмы

В США преступника в розыске нашли мертвым в сарае напротив тюрьмы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: yahoo.com

В США мужчина случайно нашел останки разыскиваемого преступника напротив тюрьмы. Об этом пишет Concord Monitor.

21 апреля житель города Конкорд, штат Нью-Гемпшир, обратился в полицию после того, как обнаружил в сарае скелетированные человеческие останки. Сарай находился прямо напротив здания тюрьмы. После проведения криминалистической экспертизы выяснилось, что кости принадлежат 59-летнему Майклу Шилзу.

Федеральное бюро тюрем подтвердило, что Шилз был осужденным насильником, находившимся на условно-досрочном освобождении. В октябре 2023 года его объявили в розыск, поскольку он нарушил условия освобождения и не явился в полицейский участок для отметки.

Шилз был осужден за изнасилование несовершеннолетнего. Официальные лица сообщили, что он был бездомным после выхода из тюрьмы. Причина смерти пока не установлена.

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