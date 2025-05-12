Останки разыскиваемого насильника нашли напротив тюрьмы

В США преступника в розыске нашли мертвым в сарае напротив тюрьмы

В США мужчина случайно нашел останки разыскиваемого преступника напротив тюрьмы. Об этом пишет Concord Monitor.

21 апреля житель города Конкорд, штат Нью-Гемпшир, обратился в полицию после того, как обнаружил в сарае скелетированные человеческие останки. Сарай находился прямо напротив здания тюрьмы. После проведения криминалистической экспертизы выяснилось, что кости принадлежат 59-летнему Майклу Шилзу.

Федеральное бюро тюрем подтвердило, что Шилз был осужденным насильником, находившимся на условно-досрочном освобождении. В октябре 2023 года его объявили в розыск, поскольку он нарушил условия освобождения и не явился в полицейский участок для отметки.

Шилз был осужден за изнасилование несовершеннолетнего. Официальные лица сообщили, что он был бездомным после выхода из тюрьмы. Причина смерти пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в штате Коннектикут, США, полицейские нашли останки пожилой женщины во время осмотра ее дома. Предполагается, что с ней расправился сын, а потом тщетно пытался скрыть следы преступления огнем.