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12:10, 12 мая 2025Россия

Появились подробности о боях в граничащей с Россией областью Украины

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 190 бойцов в Сумской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 190 бойцов в Сумской области. Эти и другие подробности о боях в граничащем с Россией украинском регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сообщении.

Бои проходили в районах населенных пунктов Рыжевка, Искрисковщина, Волфино, Павловка и Катериновка. Украинские войска, помимо живой силы, потеряли танк, три боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), три склада боеприпасов, пусковую установку американской РСЗО HIMARS, а также пять орудий полевой артиллерии.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщил, что число попыток прорыва украинских военнослужащих на территорию Курской области после прекращения перемирия существенно снизилось.

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