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14:20, 12 мая 2025Экономика

Продажи новых легковушек в России заметно упали

«Автостат»: Продажи новых легковушек в России упали на 10,5 % в начале мая
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

С 5 по 11 мая 2025 года суммарный объем продаж новых легковых автомобилей в России сократился на 10,5 процента в сравнении с результатом за предыдущую неделю и составил 17 546 единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За вторую неделю мая в стране заметно упали и продажи легких коммерческих автомобилей (LCV). В разгар праздников реализация подобных машин в РФ снизилась на 6 процентов, до 1166 единиц, а грузовиков — на 16,4 процента (до 557 штук). Сильнее всего просели продажи автобусов — на 30,8 процента, до 90 экземпляров. В целом за отчетный период на внутреннем рынке реализовали в общей сложности 19 359 новых автотранспортных средств.

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Эксперты связали подобную динамику с малым количеством рабочих дней. В начале мая таковых было лишь три — с 5-го по 7-е число. Кроме того, на продолжающееся падение продаж новых машин в России оказывает влияние рекордно высокая ключевая ставка, которая с октября 2024 года находится на уровне в 21 процент годовых. Другими важными причинами аналитики называют регулярное повышение утильсбора и удорожание автокредитов.

На этом фоне эксперты прогнозируют снижение реализации новых машин в России в 2025 году в среднем на 10-25 процентов. С учетом вышеперечисленных факторов, предупреждают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), суммарные объемы продаж на внутреннем рынке к концу декабря могут составить 1,4 миллиона единиц и откатиться к уровню 2016 года.

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