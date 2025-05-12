Пугачеву назвали «подлой душонкой» за пост в честь Дня Победы

Певица Цыганова раскритиковала Аллу Пугачеву за ее пост ко Дню Победы

Российская шансонье Виктория Цыганова раскритиковала певицу Аллу Пугачеву за ее пост, посвященный Дню Победы. Публикацию она разместила в личном Telegram-канале.

По словам Цыгановой, многие уехавшие из России артисты попытались «извратить» праздник 9 Мая. Таких деятелей культуры певица назвала «мелкими подленькими душонками». «Первой вздыхать и охать начала Пугачева, выложив грустный пост с цитатой своей же песни», — заявила Цыганова, указав на завышенную самооценку своей коллеги.

Отдельно певица упомянула супруга Пугачевой, комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В своей публикации он вспомнил деда, который, по словам артиста, освобождал Одессу от нацистов. «Интересно, что бы сейчас этот дедушка-ветеран сказал своему внуку-иноагенту», — добавила Цыганова.

9 мая сообщалось, что Пугачева поделилась в соцсетях кадром с изображением Вечного огня. «Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых», — сказано в посте. Это слова из песни исполнительницы «Скупимся на любовь», выпущенной в 1996 году.