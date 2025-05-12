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16:32, 12 мая 2025Культура

Пугачеву назвали «подлой душонкой» за пост в честь Дня Победы

Певица Цыганова раскритиковала Аллу Пугачеву за ее пост ко Дню Победы
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская шансонье Виктория Цыганова раскритиковала певицу Аллу Пугачеву за ее пост, посвященный Дню Победы. Публикацию она разместила в личном Telegram-канале.

По словам Цыгановой, многие уехавшие из России артисты попытались «извратить» праздник 9 Мая. Таких деятелей культуры певица назвала «мелкими подленькими душонками». «Первой вздыхать и охать начала Пугачева, выложив грустный пост с цитатой своей же песни», — заявила Цыганова, указав на завышенную самооценку своей коллеги.

Отдельно певица упомянула супруга Пугачевой, комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В своей публикации он вспомнил деда, который, по словам артиста, освобождал Одессу от нацистов. «Интересно, что бы сейчас этот дедушка-ветеран сказал своему внуку-иноагенту», — добавила Цыганова.

9 мая сообщалось, что Пугачева поделилась в соцсетях кадром с изображением Вечного огня. «Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых», — сказано в посте. Это слова из песни исполнительницы «Скупимся на любовь», выпущенной в 1996 году.

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