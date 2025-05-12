Россиян предупредили о новой уловке мошенников в Telegram

F6: Мошенники предлагают выплаты в сотни евро за просмотр контента

Мошенники предлагают россиянам платить сотни евро за просмотр контента в соцсетях в Telegram, Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). О новой уловке злоумышленников предупредили эксперты F6 в разговоре с «Ведомостями».

Отмечается, в этих соцсетях на страницах с названиями «Срочные новости» и «Новости сейчас» аферисты размещают публикации с предложениями зарабатывать до 350 евро в день. В посте мошенники оставляют ссылку на мошеннический сайт, перейдя на который жертва оставляет свои данные — имя, адрес электронной почти и номер телефона.

После этого пользователю приходит ссылка на Telegram-бот, где жертва играет в «Камень, ножницы, бумага» и якобы получает денежный приз. Чтобы получить его, мошенники призывают собеседника отправить на карту 500 рублей, чтобы получить сумму в 10 раз больше. «После перевода денег пользователю предлагают открыть дополнительный инвестиционный счет и зачислить, например, 15 тысяч рублей. В итоге пользователь отправляет деньги снова и снова, но ничего не получает», — подчеркнули специалисты.

Ранее россиян призвали не разговаривать с мошенниками даже в шутку. Отмечалось, что злоумышленники могут украсть голос собеседника и использовать его в преступных схемах.