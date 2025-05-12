Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:29, 12 мая 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой уловке мошенников в Telegram

F6: Мошенники предлагают выплаты в сотни евро за просмотр контента
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники предлагают россиянам платить сотни евро за просмотр контента в соцсетях в Telegram, Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). О новой уловке злоумышленников предупредили эксперты F6 в разговоре с «Ведомостями».

Отмечается, в этих соцсетях на страницах с названиями «Срочные новости» и «Новости сейчас» аферисты размещают публикации с предложениями зарабатывать до 350 евро в день. В посте мошенники оставляют ссылку на мошеннический сайт, перейдя на который жертва оставляет свои данные — имя, адрес электронной почти и номер телефона.

Материалы по теме:
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025

После этого пользователю приходит ссылка на Telegram-бот, где жертва играет в «Камень, ножницы, бумага» и якобы получает денежный приз. Чтобы получить его, мошенники призывают собеседника отправить на карту 500 рублей, чтобы получить сумму в 10 раз больше. «После перевода денег пользователю предлагают открыть дополнительный инвестиционный счет и зачислить, например, 15 тысяч рублей. В итоге пользователь отправляет деньги снова и снова, но ничего не получает», — подчеркнули специалисты.

Ранее россиян призвали не разговаривать с мошенниками даже в шутку. Отмечалось, что злоумышленники могут украсть голос собеседника и использовать его в преступных схемах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия пригрозила России новыми санкциями при одном условии

    Европейские страны ополчились против ЕСПЧ

    В России указали на противоречия в заявлениях Запада об украинском конфликте

    Военный блогер сообщил о повторе ВСУ ошибки России

    Колумбийский наемник оказался в международном розыске за службу в ВСУ

    Врачи извлекли осколки из поясницы пятилетней россиянки после атаки украинского дрона

    Пентагон и Rocket Lab испытают Neutron для доставки грузов

    Глава ФИДЕ отреагировал на запрет шахмат в Афганистане

    Экс-посла Украины в Казахстане заочно осудили в России на шесть лет

    США начали терять популярность в мире по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости