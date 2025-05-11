Россиян предостерегли от любых разговоров с телефонными мошенниками

Эксперт Храпунова посоветовала даже в шутку не разговаривать с мошенниками

Ведение бесед с телефонными мошенниками даже в шуточной форме крайне рискованно, поскольку они собирают любую полученную информацию для последующего обмана. Об этом рассказала ТАСС куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, мошенники накапливают любую поступающую им информацию, поэтому в разговоре с ними нужно немедленно класть трубку. Она рассказала, что аферисты могут записать голос и интонацию, чтобы использовать их в дальнейших схемах обмана.

«По данным экспертов, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками. При их генерации используются живые источники данных — не стоит давать их в руки мошенников», — призвала Храпунова.

Ранее полиция задержала подозреваемых в причастности к хищению свыше тысячи аккаунтов от портала «Госуслуги». По данным МВД, задержанные с помощью мошеннических схем получали доступ к учетным записям, они причастны к организации кол-центров на Украине для хищения денег у россиян.